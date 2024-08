Brasil em Alta: Destaques do Sábado nas Olimpíadas de Paris O sábado (3) marca mais um dia de muito Brasil nas Olimpíadas de Paris. O principal destaque fica para do surfe, com Gabriel Medina... ND Mais|Do R7 02/08/2024 - 23h16 (Atualizado em 02/08/2024 - 23h16 ) ‌



O sábado (3) marca mais um dia de muito Brasil nas Olimpíadas de Paris. O principal destaque fica para do surfe, com Gabriel Medina, a fenomenal Rebeca Andrade, no salto, e tem Bia Ferreira no boxe.

