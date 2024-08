Brasil em Transformação: O Fim do Crescimento Populacional Uma projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prevê o encolhimento da população do Brasil, diante da redução... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h01 ) ‌



Uma projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prevê o encolhimento da população do Brasil, diante da redução da taxa de fecundidade. A população do país vai parar de crescer em 2041, mas Santa Catarina será um dos últimos estados a sofrer a queda.

