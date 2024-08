Brasil Escolhe Couto Pereira para Enfrentar o Equador nas Eliminatórias O jogo da Seleção Brasileira contra o Equador, no dia 6 de setembro, será no Estádio Couto Pereira. Será a primeira partida do Brasil... ND Mais|Do R7 02/08/2024 - 00h53 (Atualizado em 02/08/2024 - 00h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O jogo da Seleção Brasileira contra o Equador, no dia 6 de setembro, será no Estádio Couto Pereira. Será a primeira partida do Brasil em casa em 2024 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Lotofácil 3170: confira o sorteio de hoje 1°/08

• Juliana Pavan e Carlos Humberto, o pai, estarão juntos em Balneário Camboriú

• Resultado da Mega-Sena 2756 de hoje 1°/08: confira os números sorteados