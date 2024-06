ND Mais |Do R7

Brasil precisa melhorar para avançar na Copa América A estreia do Brasil na Copa América deixou o torcedor desconfiado. O empate por 0 a 0 diante da, teoricamente frágil, Costa Rica...

A estreia do Brasil na Copa América deixou o torcedor desconfiado. O empate por 0 a 0 diante da, teoricamente frágil, Costa Rica certamente não estava nos planos do técnico Dorival Júnior, ainda mais tendo jogos difíceis contra Paraguai e Colômbia na sequência do grupo.

