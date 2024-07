Brasil registra primeiras mortes por Febre do Oropouche; SC investiga caso suspeito A Sesab (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia) confirmou duas mortes por Febre do Oropouche na Bahia, até o momento, as primeiras... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 19h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h53 ) ‌



A Sesab (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia) confirmou duas mortes por Febre do Oropouche na Bahia, até o momento, as primeiras registradas no Brasil. Santa Catarina analisa um óbito suspeito pela doença.

