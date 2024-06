ND Mais |Do R7

BRDE investe em energia limpa e sustentabilidade Com mais de seis décadas de atuação, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) tem alavancado de forma significativa...

Com mais de seis décadas de atuação, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) tem alavancado de forma significativa o desenvolvimento econômico do Sul do Brasil. Fundada em 1961 pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o BRDE se consolidou como uma instituição financeira pública de fomento, sempre impulsionando projetos que promovam a competitividade e a prosperidade regional.

