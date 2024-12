BRDE Labs Growth 2024: startups de SC recebem incentivo de R$ 360 mil em premiação Programa de aceleração premiou 18 startups de diferentes regiões do Estado; e, em parceria com a ACATE, BRDE Labs Growth 2024 distribuiu... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 04h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 04h09 ) twitter

As 18 startups de Santa Catarina premiadas no BRDE Labs Growth 2024 foram conhecidas na noite desta quarta-feira (4). O projeto de aceleração de empresas inovadoras de todas as regiões do Estado é realizado pelo BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) em parceria com a ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o incentivo às startups catarinenses!

