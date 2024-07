Briga em bar de Joinville acaba em tentativa de homicídio Uma mulher ficou ferida após ser vítima de uma tentativa de homicídio em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na noite do último... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 18h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma mulher ficou ferida após ser vítima de uma tentativa de homicídio em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na noite do último sábado (20). O crime aconteceu no bairro Jarivatuba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Briga de bar termina em tentativa de homicídio em Joinville

• Cliente se irrita com pizza queimada, parte para cima e atropela motos dos entregadores

• VÍDEO: Motociclista é arremessado por carro que invadiu preferencial em Joinville