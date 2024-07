ND Mais |Do R7

Briga familiar termina em violência e sangue nas ruas de SC Um homem chegou ensanguentado pedindo socorro no 36º Batalhão de Polícia Militar de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa...

Um homem chegou ensanguentado pedindo socorro no 36º Batalhão de Polícia Militar de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Acompanhado do pai e da irmã, ele alegava ter sido agredido por um familiar.

