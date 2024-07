Briga por Ciúmes Termina em Violência em Bar de SC Um homem, de 34 anos, foi agredido com um golpe de facão na cabeça e foi alvejado por um disparo de arma de fogo na noite de quinta... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h43 ) ‌



Um homem, de 34 anos, foi agredido com um golpe de facão na cabeça e foi alvejado por um disparo de arma de fogo na noite de quinta-feira (25). A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 21h25 e, ao chegar no estabelecimento, localizado no bairro Barra Velha, no Balneário Rincão, o autor do crime já havia fugido do local.

