Briga por garrafa de bebida resulta em tragédia entre amigos em SC

A Polícia Civil revelou o motivo da morte de dois amigos após um acidente de trânsito em Mafra, no Planalto Norte catarinense. Jefferson Dittrich morreu preso às ferragens no local da colisão, que aconteceu em 24 de maio. Já o motorista, Jean Tiago Elias, conseguiu sair do veículo mas foi agredido por um grupo de homens.

