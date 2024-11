Briga por questões políticas quase termina em tragédia em bar no interior de SC Briga por questões políticas quase termina em tragédia em bar no interior de SC ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 19h09 (Atualizado em 01/11/2024 - 19h09 ) twitter

Briga em bar no interior de SC

Dois amigos foram esfaqueados após uma briga por questões políticas em um bar. O caso de tentativa de homicídio foi registrado pela PM (Polícia Militar) no fim da tarde da quinta-feira (31), na rua XV de agosto, no município de Ipira, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

