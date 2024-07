ND Mais |Do R7

Brincadeira com mãe de Mbappé viraliza: Dorival Júnior de peruca? Kylian Mbappé realizou o sonho de se juntar ao Real Madrid e pôde curtir o momento ao lado da família.

Kylian Mbappé realizou o sonho de se juntar ao Real Madrid e pôde curtir o momento ao lado da família. Os pais dele compareceram à apresentação do craque, nesta terça-feira. Mãe do astro, Fayza Lamari não escapou do bom humor brasileiro.

