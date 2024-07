Bruce Springsteen: o novo bilionário da música O lendário cantor e compositor Bruce Springsteen, de 74 anos, se tornou o mais novo bilionário da Forbes. Com uma fortuna avaliada... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 01h02 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h02 ) ‌



O lendário cantor e compositor Bruce Springsteen, de 74 anos, se tornou o mais novo bilionário da Forbes. Com uma fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 6,1 bilhões), acumulados ao longo de sua carreira, o artista agora integra o grupo de pessoas mais ricas do mundo.

