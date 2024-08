Bruno Michel brilha, mas Figueirense deixa escapar vitória na Série C O Figueirense teve em Bruno Michel o principal jogador no frustrante empate com o rebaixado São José, por 1 a 1, no Estádio Orlando... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h16 ) ‌



O Figueirense teve em Bruno Michel o principal jogador no frustrante empate com o rebaixado São José, por 1 a 1, no Estádio Orlando Scarpelli.

