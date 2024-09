Brusque se destaca em evento nacional de cidades inteligentes Prefeitura de Brusque foi premiada em evento que reconhece boas práticas na administração pública municipal voltadas para cidades inteligentes... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 19h32 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



Brusque entrou no ranking de cidades inteligentes e foi premiada nesta terça-feira (3), em São Paulo. O evento nacional reconhece boas práticas na administração pública municipal. O município foi premiado com o “Selo de Cidade Aspiracional” no evento Connected Smart Cities.

