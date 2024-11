Buraco do ‘tamanho de um ônibus’ se abre em calçada na Grande Florianópolis Buraco do ‘tamanho de um ônibus’ se abre em calçada na Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 23/11/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buraco do tamanho de um ônibus em São José

Na noite da última sexta-feira (22), um buraco do “tamanho de um ônibus” se abriu em uma calçada na Rua Domingos Pedro Hermes, em Barreiros. O incidente ocorreu após o rompimento de uma galeria de águas pluviais, provocando danos significativos à via.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o ocorrido e as medidas que estão sendo tomadas.

Leia Mais em ND Mais:

Mega-Sena acumulada! Prêmio de R$ 18 milhões pode ser sorteado neste sábado (23/11)

‘Referência’: quem é moradora de SC que foi dublê de Ariana Grande no filme Wicked

Banda Ponto Zero: a grande revelação do Prêmio Mundial Rock 2024