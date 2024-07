ND Mais |Do R7

Burse mantém mistério sobre escalação do Figueirense

O último treino do Figueirense em Florianópolis antes da viagem para Recife foi fechado para a imprensa. O técnico João Burse optou pelo "mistério" no treinamento realizado nesta quinta-feira, no estádio Orlando Scarpelli. E apesar de toda expectativa, o atacante Alisson deve seguir de fora do confronto deste domingo, contra o Náutico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

