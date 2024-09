Busca intensificada por desaparecido em naufrágio no Sul de SC Barco, que tinha oito tripulantes, virou na entrada da barra do Rio Mampituba na quarta-feira (4) ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 15h44 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h44 ) ‌



O Corpo de Bombeiros retoma, nesta sexta-feira (6), as buscas pelo tripulante que estava na embarcação que naufragou em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina, na última quarta-feira (4). A Marinha do Brasil também deve prestar apoio durante os trabalhos.

