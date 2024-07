ND Mais |Do R7

Buscas retomadas pelos bombeiros: pescadores desaparecidos em SC Foram retomadas na manhã desta quinta-feira (11) as buscas aos pescadores que desapareceram no Litoral Norte de Santa Catarina. Os...

‌



A+

A-

Foram retomadas na manhã desta quinta-feira (11) as buscas aos pescadores que desapareceram no Litoral Norte de Santa Catarina. Os trabalhos são realizados em São Francisco do Sul e Barra Velha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Buscas por pescadores desaparecidos em SC são retomadas pelos bombeiros

• PF deflagra operação contra tráfico transnacional de drogas em Itajaí

• Projeto prevê crédito de R$ 500 mil para nova sede da Justiça Federal em Joinville