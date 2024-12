Caatinga Capital finaliza aquisição de 100% da Nexti As fusões e aquisições no mercado de HR Techs destacam o avanço da digitalização e a busca por soluções integradas em gestão de pessoas... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 21h09 ) twitter

A Caatinga Capital finalizou a compra de 100% do capital da Nexti, uma empresa especializada em soluções tecnológicas para gestão de recursos humanos. Esta operação faz parte de uma tendência mais ampla no Brasil, onde o setor de HR Techs tem sido palco de diversas fusões e aquisições nos últimos anos, impulsionadas pelo aumento da demanda por digitalização e automação nos processos de gestão de pessoas.

Para saber mais sobre essa importante aquisição e suas implicações no mercado de HR Techs, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

