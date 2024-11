Cachoeiras conquista o título da Asclubig, campeonato de futebol amador de Biguaçu Cachoeiras conquista o título da Asclubig, campeonato de futebol amador de Biguaçu ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h29 ) twitter

Cachoeiras conquista o título da Asclubig

O título da Asclubig em 2024 é do Cachoieras. O time ficou com a taça do campeonato de futebol amador de Biguaçu após empatar em 3 a 3 com o EP na grande decisão, no Estádio Antônio Carlos Manoel, no bairro Fundos, no último dia 27.

