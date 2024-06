ND Mais |Do R7

Caixão abandonado intriga moradores de cidade de SC Um caixão foi encontrado do lado de fora do cemitério de Major Vieira, cidade do Planalto Norte catarinense. O objeto foi descartado...

Um caixão foi encontrado do lado de fora do cemitério de Major Vieira, cidade do Planalto Norte catarinense. O objeto foi descartado em um terreno baldio em frente ao local, nessa quinta-feira (27). Ao lado, havia uma sacola que, segundo relatos, seriam de restos mortais.

