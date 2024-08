Caixas Pretas Revelam Segredos da Tragédia Aérea em Vinhedo A Força Aérea Brasileira comunicou nesta terça-feira (13) que as caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo gravaram as vozes da cabine... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 22h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 22h06 ) ‌



A Força Aérea Brasileira comunicou nesta terça-feira (13) que as caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo gravaram as vozes da cabine e os dados do voo. O conteúdo pode ajudar os investigadores a decifrar as causas da tragédia, que deixou 62 mortos na sexta-feira (9).

