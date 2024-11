Calendário do Bolsa Família 2024: tudo o que você precisa saber Pagamento referente ao mês de outubro começa a ser realizado nesta sexta-feira (18) ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 13h49 ) twitter

O pagamento do Bolsa Família, referente ao mês de outubro, começa nesta sexta-feira (18), para mais de 20 milhões de brasileiros. A disponibilização do valor ocorre de forma escalonada, até o dia 31 de outubro, conforme o número final do NIS. O calendário completo de pagamento já está disponível para conferência dos beneficiários.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

