Calor continua em Criciúma, mas previsão indica chuva nesta segunda-feira
ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 10h09

Calor continua em Criciúma

O calorão do fim de semana deve se estender em Criciúma e região nesta segunda-feira (18). No entanto, há previsão de chuva. A previsão é de que as máximas variem entre 20°C e 32°C ao longo do dia.

A previsão é de que as máximas variem entre 20°C e 32°C ao longo do dia.

