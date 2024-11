Calor intenso e chuvas isoladas: o que esperar do tempo em SC Previsão do tempo aponta temperaturas altas e chuva pontual a partir de segunda-feira (21) ND Mais|Do R7 20/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 20/10/2024 - 17h28 ) twitter

A previsão do tempo para a semana em Santa Catarina é de temperaturas que podem chegar a 30°C em todas as regiões do Estado. No entanto, conforme a Epagri/Ciram, o calor vem acompanhado de chuva pontual e nuvens.

Previsão do tempo promete semana com calor de 30°C e chuva pontual em SC

