Calor intenso e nevoeiros: o que esperar do tempo em SC Segundo a previsão do tempo em SC, calor intenso e baixa umidade vão predominar os próximos dias em todas as regiões do Estado ND Mais|Do R7 08/09/2024 - 14h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 14h10 ) ‌



Após um sábado (7) com temperaturas mais elevadas, este domingo (8) o calor promete predominar. Segundo a Defesa Civil, a formação de nevoeiros, tanto no interior, quanto no litoral do estado, causará tempo firma em Santa Catarina pelos próximos dias.

