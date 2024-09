Calor intenso e umidade em queda: SC enfrenta dias difíceis Segundo a OMS, níveis de umidade relativa do ar abaixo de 20% são considerados situação de emergência ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 00h30 (Atualizado em 09/09/2024 - 00h30 ) ‌



A umidade relativa do ar poderá ficar abaixo dos 20% em grande parte de Santa Catarina, principalmente no Oeste do Estado. Segundo o alerta emitido pela Defesa Civil, o tempo seco será acompanhado de uma onda de calor que deve perdurar até a próxima quinta-feira (12).

