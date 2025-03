Camarotes da Passarela Nego Quirido ajustam propagandas após notificação do Procon Eventos no sambódromo de Florianópolis adequam informações sobre bebidas e horários para atender ao Código de Defesa do Consumidor

ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 01/03/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share