ND Mais |Do R7

Camerata di Venezia encanta público com concerto gratuito em Tubarão Nesta sexta-feira (28), a partir das 20h, a Camerata di Venezia se apresenta no Museu Ferroviário, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina...

Alto contraste

A+

A-

Nesta sexta-feira (28), a partir das 20h, a Camerata di Venezia se apresenta no Museu Ferroviário, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. O evento integra a temporada 2024 do Projeto Música no Museu e tem a entrada gratuita.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Camerata di Venezia apresenta concerto gratuito no Museu Ferroviário de Tubarão

• É hoje! Veja a programação da Festa da Tainha, em Balneário Camboriú

• Festival de Teatro apresentará 16 peças na próxima semana em Chapecó



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.