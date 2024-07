ND Mais |Do R7

Caminhada noturna na Rota do Enxaimel: uma experiência única em Pomerode Às pessoas que gostam de um exercício físico tranquilo, a caminhada noturna na Rota do Enxaimel em Pomerode é uma ótima opção. A...

Alto contraste

A+

A-

Às pessoas que gostam de um exercício físico tranquilo, a caminhada noturna na Rota do Enxaimel em Pomerode é uma ótima opção. A 12ª edição do evento acontece em 10 de agosto e as inscrições já estão abertas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Caminhada noturna na Rota do Enxaimel em Pomerode tem inscrições abertas; veja como participar

• ACIC + Gestão 2024: Chapecó recebe evento em formato de maratona do conhecimento

• Museu passa por revitalização de R$ 370 mil e reabre depois de dois anos em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.