Caminhão pega fogo e congestiona o trânsito na BR-101, no Morro dos Cavalos
ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h30 )

Caminhão pega fogo no Morro dos Cavalos

Um caminhão pegou fogo no quilômetro 232, da BR-101, no fim da madrugada desta quarta-feira (6). O veículo está parado desde às 04h15min, gerando congestionamento e longas filas de veículo próximo à subida do Morro dos Cavalos, em Palhoça.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências no trânsito.

