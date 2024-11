Caminhões com falha nos freios são flagrados na BR-376, mesma rodovia de tragédia recente Caminhões com falha nos freios são flagrados na BR-376, mesma rodovia de tragédia recente ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h50 ) twitter

Caminhões com falha nos freios na BR-376

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Paraná flagrou, nessa terça-feira (12), dois caminhões com defeitos no sistema de freios durante fiscalização em um trecho da serra da BR-376, que liga Curitiba ao Litoral catarinense. A infração, considerada grave pela legislação de trânsito, compromete a segurança dos veículos e dos demais usuários da rodovia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante fiscalização.

