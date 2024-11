Caminhões limpa-fossa: a nova esperança para o esgoto em SC Além dos caminhões limpa-fossa, o programa Esgotamento Sobre Rodas emprega soluções baseadas na natureza para tratar o lodo em municípios... ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 08h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 08h49 ) twitter

A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) testa o uso de caminhões limpa-fossa para transportar esgoto no interior do estado. O projeto-piloto do programa Esgotamento Sobre Rodas está sendo implementado na cidade de Descanso, no Oeste de Santa Catarina, desde janeiro.

