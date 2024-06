ND Mais |Do R7

Campanha do Agasalho: solidariedade que aquece corações

Um mês de arrecadações de donativos pela Campanha do Agasalho, da NDTV Record, resultou em mais de 80 mil peças, que foram destinadas a 240 famílias do Rio Grande do Sul, na última sexta-feira. São 28 anos que a campanha promove um inverno mais quente e solidário em Santa Catarina, e agora chegou a vez dos irmãos gaúchos receberem os donativos neste momento tão difícil.

