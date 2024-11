Campeão mundial e com história no JEC confirma presença no Jogo das Estrelas em Joinville Campeão mundial e com história no JEC confirma presença no Jogo das Estrelas em Joinville ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h29 ) twitter

Perdigão no Jogo das Estrelas

Títulos, carisma e identificação com a torcida do JEC. O ex-meia Perdigão tem história no Tricolor e no dia 18 de dezembro pisará no gramado da Arena Joinville ao lado de craques e celebridades. Depois de dois anos, o Jogo das Estrelas com o “bruxo” Ronaldinho Gaúcho volta à cidade e Perdigão confirmou presença no evento.

