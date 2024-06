ND Mais |Do R7

Campeonato Municipal de Futebol de Chapecó: confira as novidades da edição 2024 A edição 2024 do Campeonato Municipal de Futebol de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, inicia no domingo (30). A edição deste ano...

A edição 2024 do Campeonato Municipal de Futebol de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, inicia no domingo (30). A edição deste ano terá a participação de 30 equipes, divididas em série Ouro e Prata.

