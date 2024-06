Canteiro de obras em chamas: Construtora Brava Beach enfrenta incêndio em Itajaí

ND Mais |Do R7

Um canteiro de obras da construtora Brava Beach pegou fogo no último sábado na Praia Brava, em Itajaí. Litoral Norte de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros utilizou caminhão tanque com 26 mil litros de água para reter as chamas.

