Caos e Emoção: O Jogo Inesquecível entre Marrocos e Argentina nas Olimpíadas O primeiro jogo das Olimpíadas de Paris 2024 já teve de tudo: confusão, invasão de torcida, gol anulado e a partida sendo retomada... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h33 ) ‌



O primeiro jogo das Olimpíadas de Paris 2024 já teve de tudo: confusão, invasão de torcida, gol anulado e a partida sendo retomada após duas horas do fim estipulado pela arbitragem. Com o retorno do duelo, foram disputados mais três minutos de jogo e Marrocos acabou saindo com a vitória em um jogo histórico.

