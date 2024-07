ND Mais |Do R7

Caos no trânsito: SC-401 paralisada em Florianópolis A interdição da SC-401, principal via de acesso às praias do Norte da Ilha, no último sábado (29), provocou indignação. Funcionando...

Imagem de trânsito lento na SC-401

A interdição da SC-401, principal via de acesso às praias do Norte da Ilha, no último sábado (29), provocou indignação. Funcionando em meia pista no sentido norte, durante o dia, em função de uma obra, a rodovia registrou filas quilométricas e fez muita gente se perguntar: Porque não realizar os trabalhos à noite, sem impactar o lazer e o trabalho do morador de Florianópolis no fim de semana?

