‘Caos’: reunião entre Fiesc e Fórum Parlamentar, em Brasília, debate situação da BR-101

Reunião Fiesc BR-101

Um encontro entre a FIESC (Federação das Indústrias de Santa Catarina) e o Fórum Parlamentar Catarinense em Brasília, nesta terça-feira (26), teve como tema principal a situação do trecho Norte da BR-101. Para a entidade, os problemas podem se agravar se novas obras não forem incluídas na proposta de prorrogação do contrato com a concessionária que administra a rodovia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação da BR-101 e as propostas discutidas.

