Capotamento e Embriaguez: Motorista é Resgatado em Urussanga Um motorista, de 53 anos, com sinais de embriaguez, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se envolver em um capotamento... ND Mais|Do R7 24/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 24/08/2024 - 15h31 ) ‌



Um motorista, de 53 anos, com sinais de embriaguez, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se envolver em um capotamento e ficar preso nas ferragens do veículo. O caso aconteceu na madrugada de sábado (24), em Urussanga, no Sul catarinense.

