Caravaggio Esporte Clube Faz História com Presidente LGBT+ Uma localidade no interior de Nova Veneza, conhecida como Principado do Caravaggio – nome dado por reunir algumas famílias milionárias... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h36 )



Uma localidade no interior de Nova Veneza, conhecida como Principado do Caravaggio – nome dado por reunir algumas famílias milionárias de origem italiana – viu seu time, o Caravaggio Esporte Clube, conquistar, no último domingo (11), o sonhado acesso à série A do estadual de Santa Catarina.

