Carnaval de Joaçaba: conheça o samba-enredo das escolas de samba em 2025 Três escolas de samba prometem empolgar os foliões nos desfiles da Capital Catarinense do Carnaval ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 03/02/2025 - 09h46 ) twitter

A festa preferida dos brasileiros está chegando e as escolas de samba do Carnaval de Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, já anunciaram os sambas-enredo que vão embalar cada uma delas nos desfiles pela cidade.

Para saber mais sobre os temas e a programação completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

