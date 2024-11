Carol Meligeni e Laura Pigossi são confirmadas no WTA 125 de Florianópolis Carol Meligeni e Laura Pigossi são confirmadas no WTA 125 de Florianópolis ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 20h29 ) twitter

Carol Meligeni e Laura Pigossi

As tenistas brasileiras Carol Meligeni e Laura Pigossi estão confirmadas no MundoTênis Open, maior evento feminino do país e único da série WTA, que acontece em Florianópolis entre 1º e 8 de dezembro.

