Carreata solidária em Joinville aquece corações no inverno

Em um de frio intenso em Joinville, no Norte catarinense, a comunidade saiu às ruas para fazer o bem nesse domingo (30). A carreata da Campanha do Agasalho passou por sete bairros da Zona Sul da cidade e arrecadou 38.500 peças que vão fazer toda a diferença no inverno das famílias carentes da região.

