ND Mais |Do R7

Carreta bitrem com 50 mil litros de biodiesel tomba em Chapecó Uma carreta bitrem transportando 50 mil litros de biodiesel tombou no fim da manhã deste domingo (14), em Chapecó, no Oeste de Santa...

‌



A+

A-

Uma carreta bitrem transportando 50 mil litros de biodiesel tombou no fim da manhã deste domingo (14), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu no Contorno Viário Oeste, próximo do acesso ao aeroporto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Tô andando de ônibus’: Nego Di pede ajuda com ‘presenças VIP’ horas antes de ser preso em SC

• Carreta bitrem com 50 mil litros de biodiesel tomba em Chapecó

• ‘Visivelmente alterados’: irmãos se negam a pagar corrida e avançam contra PM em SC