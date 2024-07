Carreta capota na BR-101 em Joinville e motorista fica gravemente ferido Um grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (17) na BR-101, em Joinville. Por volta das 4h25, uma carreta M.... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 16h11 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h11 ) ‌



Um grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (17) na BR-101, em Joinville. Por volta das 4h25, uma carreta M.Benz, com placas de Osório (RS), saiu da pista e capotou no km 21 da rodovia, no bairro Pirabeiraba.

