Carreta causa fila de 9 km no horário de pico em São José Uma carreta causa lentidão na BR-101, sentido Sul, em São José, em pleno horário de pico. O veículo tentava subir o Morro do Avaí...

Uma carreta causa lentidão na BR-101, sentido Sul, em São José, em pleno horário de pico. O veículo tentava subir o Morro do Avaí, na altura do bairro Roçado, quando sofreu problemas mecânicos e teve que ficar parado na via.

